Польские археологи нашли строение, которое могли символизировать "вход в загробный мир" рядом с пирамидой фараона Джосера. В ходе раскопок были обнаружены около двадцати мумий, умерших около двух тысяч лет назад.
Погребальный комплекс окружен сухим рвом. Исследователи утверждают, что этот ров символизировал путь, который необходимо было пройти фараону после смерти. Там находились различные препятствия, которые нужно было преодолеть, чтобы попасть в загробный мир.
Обнаруженные мумии находятся в плохом состоянии из-за того, что они были захоронены без саркофагов. Несколько мумий были захоронены в деревянных саркофагах с имитацией иероглифов. Ученые пояснили, что иероглифы были нанесены неграмотным писцом, который видел когда-либо такие символы и попытался их воспроизвести.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые разгадали тайну самых древнейших на Земле мумий. Генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК несколько древнейших мумий на Земле, изготовленных индейцами чинчорро.
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