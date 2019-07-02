На юге Египта обнаружили "путь в загробный мир" и пару десятков мумий

Польские археологи нашли строение, которое могли символизировать "вход в загробный мир" рядом с пирамидой фараона Джосера. В ходе раскопок были обнаружены около двадцати мумий, умерших около двух тысяч лет назад.



В Египте обнаружены мумии жуков-скарабеев / Новости от 10.11.2018 22:25

Погребальный комплекс окружен сухим рвом. Исследователи утверждают, что этот ров символизировал путь, который необходимо было пройти фараону после смерти. Там находились различные препятствия, которые нужно было преодолеть, чтобы попасть в загробный мир.

Обнаруженные мумии находятся в плохом состоянии из-за того, что они были захоронены без саркофагов. Несколько мумий были захоронены в деревянных саркофагах с имитацией иероглифов. Ученые пояснили, что иероглифы были нанесены неграмотным писцом, который видел когда-либо такие символы и попытался их воспроизвести.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые разгадали тайну самых древнейших на Земле мумий. Генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК несколько древнейших мумий на Земле, изготовленных индейцами чинчорро.

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