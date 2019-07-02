Жители Западного полушария сегодня увидят солнечное затмение

Сегодня, 2 июля, у жителей Западного полушария планеты Земля будет возможность увидеть полное солнечное затмение.



Последнее солнечное затмение 2018 года: что ждать россиянам / Новости от 10.08.2018 15:48

Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Специалисты отмечают, что необычное явления будет длиться почти пять минут.

Максимальная фаза затмения, согласно предоставленной информации, наступит в 22:23 по московскому времени.

Всего же, сообщает пресс-служба Московского планетария, в этом году ожидается целых пять затмений — три солнечных и два лунных.

Напомним, что к Западному полушарию принято относить Западную Европу, часть Африки, Атлантический океан, Америку, Чукотский полуостров и большую часть Тихого океана.