Сегодня, 2 июля, у жителей Западного полушария планеты Земля будет возможность увидеть полное солнечное затмение.
Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.
Специалисты отмечают, что необычное явления будет длиться почти пять минут.
Максимальная фаза затмения, согласно предоставленной информации, наступит в 22:23 по московскому времени.
Всего же, сообщает пресс-служба Московского планетария, в этом году ожидается целых пять затмений — три солнечных и два лунных.
Напомним, что к Западному полушарию принято относить Западную Европу, часть Африки, Атлантический океан, Америку, Чукотский полуостров и большую часть Тихого океана.
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