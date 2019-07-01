Норвежские ученые: рассеянный склероз приводит к онкологии

65-летнее исследование норвежских ученых показало, что у людей с расчетным склерозом наблюдается повышенный риск возникновения онкологии.



Рак, сифилис, «испанка»: внезапные вирусы или...

Наиболее сильно рассеянный склероз влияет на мочевыдедительную систему, органы дыхания и ЦНС. У пациентов без рассеяного склероза риск возникновения онкологии дыхательных путей, мочевыдедительной и нервной системы был ниже в среднем на 66%.