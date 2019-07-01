65-летнее исследование норвежских ученых показало, что у людей с расчетным склерозом наблюдается повышенный риск возникновения онкологии.
Наиболее сильно рассеянный склероз влияет на мочевыдедительную систему, органы дыхания и ЦНС. У пациентов без рассеяного склероза риск возникновения онкологии дыхательных путей, мочевыдедительной и нервной системы был ниже в среднем на 66%.
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Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.
Болгарский публицист Пламен Пасков считает, что США не дадут Болгарии возможности реализовать энергетические проекты с Россией и провести реиндустриализацию.
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