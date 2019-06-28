Американский астроном Джонатан Макдауэлл провел собственное исследования и выяснил, что МКС может грозить катастрофа из-за обломков индийского спутника. В конце марта Индия сбила собственный спутник и назвала это "началом индийской космической эры".
Индийские власти утверждали, что все обломки спутника сгорели в атмосфере Земли. Но по наблюдениям астронома 41 из 100 обломков все еще находятся в околоземном пространстве и могут повредить Международную космическую станцию.
Мнения экспертов относительно обломков разделились. Например, руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что даже при попадании обломков в МКС ничего опасного не произойдет. Моисеев утверждает, что экипаж МКС может легко покинуть поврежденный модуль, а затем произвести его ремонт.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на Международную космическую станцию планируют доставить утенка и робота.
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