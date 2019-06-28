NASA отправит на Титан "Стрекозу" для поиска внеземной жизни

Научное сообщество считает, что в подземных водоемах Титана — самого крупного спутника планеты Сатурн — могут существовать микроорганизмы.

Космическое агентство NASA намерено разыскать их в рамках своей следующей программы под названием "Стрекоза".

Титан, несмотря на низкую температуру воздуха и ледяную поверхность, составом своей атмосферы и стабильным наличием воды напоминает планету Земля на ранних ее развитиях. Именно поэтому внимание ученых сегодня и приковано к крупнейшему спутнику Сатурна.

Миссию "Стрекоза" в NASA планируют осуществить до 2026 года. По расчетам ученых, одноименный аппарат прибудет на Титан уже в 2024 году.

Примечательно, что "Стрекоза" будет сделана в виде вертолета — температура в целых -179 градусов по Цельсию и покрытая жидкостью поверхность Титана не позволяют использовать при его исследовании гусеничные либо колесные аппараты.

Ожидается, что за один день "Стрекоза" сможет преодолевать расстояние в 175 километров.

Примечательно, что Титан является не только интересным местом для поиска внеземной жизни, но и для колонизации. Об этом в минувшем году писал, например, научный журнал Astrobiology & Outreach. Авторы материала сообщали, что тамошние огромные запасы углеводородов могут использоваться колонистами для добычи энергии.