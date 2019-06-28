Британские ученые создали браслет для выявления эмоций человека

Ученые из Великобритании разработали браслет, который меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона хозяина.



Лекарство от рассеянного склероза: как работает уникальный препарат / Новости от 28.01.2019 19:01

Об этом сообщает научное издание EurekAlert.

Это, пишут авторы материала, позволит людям контролировать свои чувства и эмоции.

Ученые, сообщает EurekAlert, создали свой браслет для людей, страдающих от депрессии, нервозов, повышенной тревожности или же прочих личностных расстройств. Согласно предварительной идее, хозяин браслета будет наблюдать за сигналами устройств и внимательно следить за своим состоянием в моменты резкой смены эмоций.

Удивительно то, пишут авторы материала, что устройство работает автономно — в подключении к компьютеру или смартфону он не нуждается.

Браслет создан из материалов, сообщает EurekAlert, которые меняют цвет при изменении температуры предмета. Также ученые в создании аппарата использовали элементы, создающие эффект вибрации.

Специальной датчик, соприкасаясь с кожей, улавливает изменения уровня эмоционального возбуждения посредством измерения кожно-гальванической реакции.

Британские ученые провели эксперимент. Его участники носили браслет от 8 до 16 часов. За это время устройство в среднем подавало сигналы 4-8 раз.