Ученые из Великобритании разработали браслет, который меняет цвет, реагируя на изменения эмоционального фона хозяина.
Об этом сообщает научное издание EurekAlert.
Это, пишут авторы материала, позволит людям контролировать свои чувства и эмоции.
Ученые, сообщает EurekAlert, создали свой браслет для людей, страдающих от депрессии, нервозов, повышенной тревожности или же прочих личностных расстройств. Согласно предварительной идее, хозяин браслета будет наблюдать за сигналами устройств и внимательно следить за своим состоянием в моменты резкой смены эмоций.
Удивительно то, пишут авторы материала, что устройство работает автономно — в подключении к компьютеру или смартфону он не нуждается.
Браслет создан из материалов, сообщает EurekAlert, которые меняют цвет при изменении температуры предмета. Также ученые в создании аппарата использовали элементы, создающие эффект вибрации.
Специальной датчик, соприкасаясь с кожей, улавливает изменения уровня эмоционального возбуждения посредством измерения кожно-гальванической реакции.
Британские ученые провели эксперимент. Его участники носили браслет от 8 до 16 часов. За это время устройство в среднем подавало сигналы 4-8 раз.
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