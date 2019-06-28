Live Science: геологи США опасаются взрыва Йеллоустонской кальдеры

Крупнейший в мире гейзер Steamboat демонстрирует необычную активность.



Фотографу удалось запечатлеть молнии, поражающие вулкан Кракатау во время извержения / Новости от 01.11.2018 17:56

Об этом сообщает научное издание Live Science.

12 и 15 июня текущего года, напоминают авторы материала, гейзер уже извергался.

Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, передает Live Science, считает, что аномальные извержения гейзера указывают на опасность взрыва Йеллоустонской кальдеры — вулканической котловины в американском штате Вайоминг.

В минувшем году гейзер Steamboat — крупнейший не только в Йеллоустоне, но и во всем мире — установил рекорд по общему количеству извержений, число которых достигло 32.

В текущем же году произошло уже 24 выброса, пишут авторы материала.

Изменения в активности как таковые, успокаивают общественность ученые, не представляют угрозы. Опасным признаком является высыхание гейзеров из-за подъема магмы к поверхности

Но этого, пишет Live Science, пока не наблюдается.

Напомним, что Йеллоустонский вулкан уже извергался. Очевидцев, однако, этого события нет — случилось это порядка трех миллионов лет назад.