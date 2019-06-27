ФСБ: кибероружие США попало "не в те руки"

В ФСБ была создана новая структура, которая занимается изучением компьютерных инцидентов. Аналитики Национального координационного центра по компьютерным инцидентам ФСБ утверждают, что самые крупные центры управления кибератаками сосредоточены в США и Европе.



WP рассказала о кибератаке спецслужб США на Россию / Новости от 27.02.2019 01:49

Заместитель начальника Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов рассказал, что АНБ (Агентство национальной безопасности) открыто называет своей целью доминирования в глобальных коммуникационных сетях.

"Американские спецслужбы называют такие средства информационным оружием. Ими производится информационного оружия, не менее чем обычного. Но проблема в том, что методы контроля такого оружия ограничены. Поэтому очень часто оно попадает к "плохим парням", - пояснил Мурашов.

По мнению Николая Мурашова, именно спецслужбы США стоят за всеми крупными кибератаками, поскольку стремятся полностью контролировать информационное пространство. С целью дезинформации они распространяют ложные сведения о российских, китайских, иранских, или даже корейских хакерах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Иран поразило первое в мире кибероружие. Компьютерный червь, который способен нарушить работу инфраструктурных объектов нашли в иранских компьютерах специалисты из Белоруссии.

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