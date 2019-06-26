Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья

Увеличение концентрации токсинов в Байкале может привести к тому, что вода из озера окажется непригодной для питья. Об этом рассказал директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, изучающий водоемы Сибири.



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По словам специалиста, водоросль спирогира распространилась почти по всему мелководью Байкала. "Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", - сказал ученый на Всероссийском водном конгрессе. Водоросль в озере встречалась и раньше, но в очень малых количествах, подчеркнул Федотов.

Вода из Байкала, которую забирают на глубине около 20 метров, чистая и пригодная для питья. Однако человеку лучше не употреблять такую воду регулярность, поскольку она слишком чистая и не содержит необходимых для человека минеральных солей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кировский районный суд Иркутска запретил 27 марта строительство завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на Байкале. С требованием о запрете в суд обратилась Западно-Байкальская природоохранная прокуратура. Совет по правам человека при президенте также заявил, что строительство объекта может нанести урон краснокнижным птицам.

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