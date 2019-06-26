Увеличение концентрации токсинов в Байкале может привести к тому, что вода из озера окажется непригодной для питья. Об этом рассказал директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов, изучающий водоемы Сибири.
По словам специалиста, водоросль спирогира распространилась почти по всему мелководью Байкала. "Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", - сказал ученый на Всероссийском водном конгрессе. Водоросль в озере встречалась и раньше, но в очень малых количествах, подчеркнул Федотов.
Вода из Байкала, которую забирают на глубине около 20 метров, чистая и пригодная для питья. Однако человеку лучше не употреблять такую воду регулярность, поскольку она слишком чистая и не содержит необходимых для человека минеральных солей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кировский районный суд Иркутска запретил 27 марта строительство завода по розливу питьевой воды в поселке Култук на Байкале. С требованием о запрете в суд обратилась Западно-Байкальская природоохранная прокуратура. Совет по правам человека при президенте также заявил, что строительство объекта может нанести урон краснокнижным птицам.
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