Австралийские ученые обнаружили причину старения клеток, которая ранее была неизвестная научному миру. Оказалось, что снижение выработки специфических белков, которое приводит к старению иммунной системы, происходит из-за сбоя стволовых клеток в тимусе. Тимус - это орган, который отвечает за созревание новых лимфоцитов.
Тимус является наиболее эффективным после рождения. В молодости он имеет высокую эффективность и вырабатывает большой количество различных лимфоцитов, однако с возрастом его работа замедляется. Из-за дисфункции тимуса у пожилых людей наблюдается низкая активность иммунной системы, что приводит к увеличенному риску развития онкологических заболеваний.
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