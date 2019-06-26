Ученые обнаружили новый механизм старения клеток

Австралийские ученые обнаружили причину старения клеток, которая ранее была неизвестная научному миру. Оказалось, что снижение выработки специфических белков, которое приводит к старению иммунной системы, происходит из-за сбоя стволовых клеток в тимусе. Тимус - это орган, который отвечает за созревание новых лимфоцитов.



Обнаружено новое средство, которое в два раза замедлило процесс старения / Новости от 25.10.2018 11:53

Тимус является наиболее эффективным после рождения. В молодости он имеет высокую эффективность и вырабатывает большой количество различных лимфоцитов, однако с возрастом его работа замедляется. Из-за дисфункции тимуса у пожилых людей наблюдается низкая активность иммунной системы, что приводит к увеличенному риску развития онкологических заболеваний.