Ряд американских компаний продолжают закупать процессоры производства Huawei. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание установило, что на протяжении последних трех недель, такие компании как Micron Technology и Intel закупали процессоры Huawei, которые были произведены за пределами США.
Это позволило компаниям обойти запрет, который подписал президент США Дональд Трамп. Примечательно, что компании Соединенных Штатов еще до августа смогут закупать продукцию Huawei, которая находится на территории США.
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