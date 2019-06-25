Под пластами соленой воды Атлантического океана геологи обнаружили гигантской слой пресной воды.
Скрытый от глаз, он находится неподалеку от побережья Соединенных Штатов Америки.
О том, что в данном регионе может быть пресная вода, ученые говорили еще в 70-ых годах прошлого века. Никто, однако, не подозревал, что огромный резервуар, запертый в скале, может проходить почти по всей протяженности северо-востока США.
Обнаружили же пресную воду геологи из Колумбийского университета. Используя электромагнитный приемник, размещенный на борту исследовательского судна, специалисты тщательно изучили берега Нью-Джерси и Массачусетского острова Мартас-Винъярд.
Электромагнитный приемник американским геологам понадобился из-за того, что морская вода — из-за обилия в ней соли — гораздо лучше проводит ток, нежели вода пресная. Измерения электропроводности в грунтовых водах — водах под дном океана — и рассказали исследователям о том, что там есть пресная вода.
По оценкам ученых, слой пресной воды простирается на 350 километров вдоль побережья Соединенных Штатов Америки.
Исследователи намерены изучать побережье и дальше — они уверен, что слой пресной воды на самом деле еще больше, чем им удалось пока выяснить.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили следы цивилизации на дне Северного моря.
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