Геологи нашли в Атлантическом океане гигантский слой пресной воды

Под пластами соленой воды Атлантического океана геологи обнаружили гигантской слой пресной воды.



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Скрытый от глаз, он находится неподалеку от побережья Соединенных Штатов Америки.

О том, что в данном регионе может быть пресная вода, ученые говорили еще в 70-ых годах прошлого века. Никто, однако, не подозревал, что огромный резервуар, запертый в скале, может проходить почти по всей протяженности северо-востока США.

Обнаружили же пресную воду геологи из Колумбийского университета. Используя электромагнитный приемник, размещенный на борту исследовательского судна, специалисты тщательно изучили берега Нью-Джерси и Массачусетского острова Мартас-Винъярд.

Электромагнитный приемник американским геологам понадобился из-за того, что морская вода — из-за обилия в ней соли — гораздо лучше проводит ток, нежели вода пресная. Измерения электропроводности в грунтовых водах — водах под дном океана — и рассказали исследователям о том, что там есть пресная вода.

По оценкам ученых, слой пресной воды простирается на 350 километров вдоль побережья Соединенных Штатов Америки.

Исследователи намерены изучать побережье и дальше — они уверен, что слой пресной воды на самом деле еще больше, чем им удалось пока выяснить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили следы цивилизации на дне Северного моря.

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