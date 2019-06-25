Почтовый сервис Mail.ru в скором времени планирует полностью отказаться от паролей. Войти на почту получится только с помощью одноразового кода, полученного по СМС или push-уведомлению. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Представители Mail.ru пояснили, что одноразовый код невозможно угадать или подобрать, поэтому такой способ авторизации более безопасный. Компания также рассчитывает ввести дополнительные способы входа в почту: с помощью физических устройств, а также биометрических данных. Однако конкретные сроки всех этих нововведений в Mail.ru не называют.
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"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдают экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.