Почта Mail.ru откажется от паролей и перейдет на одноразовые коды

Почтовый сервис Mail.ru в скором времени планирует полностью отказаться от паролей. Войти на почту получится только с помощью одноразового кода, полученного по СМС или push-уведомлению. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



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Представители Mail.ru пояснили, что одноразовый код невозможно угадать или подобрать, поэтому такой способ авторизации более безопасный. Компания также рассчитывает ввести дополнительные способы входа в почту: с помощью физических устройств, а также биометрических данных. Однако конкретные сроки всех этих нововведений в Mail.ru не называют.