Американская компания Pavlok выпустила обновленную версию браслета для борьбы с вредными привычками. Устройство представляет собой небольшой электрошокер на запястье.
Браслет синхронизируется со смартфоном, но может работать и автоматически. Все остальное время его нужно активировать самостоятельно: через кнопку.
Как заявляют создатели, устройство отучит от таких вредных зависимостей как курение, грызение ногтей и употребление фастфуда. Пользователь должен быть себя током каждый раз, когда нарушает свой собственный запрет. Этим могут заняться друзья владельцев браслетов через приложение.
Заряд активизирует ассоциативное мышление. Со временем мозг запомнит, что вредная привычка связана с болью и дискомфортом и больше не захочет ее повторять, считают разработчики браслета.
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