В Роскосмосе опровергли сообщения о внештатной ситуации при посадке "Союза"

Роскосмос опроверг информацию о внештатной ситуации на "Союзе МС-11". При проведении посадки корабля все бортовые системы и агрегаты отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета.



«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту пристыковался к МКС / Новости от 03.12.2018 21:47

Ранее СМИ со ссылкой на данные NASA опубликовали информацию о том, что во время спуска "Союза" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация. В американском космическом агентстве заявили, что после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.

Как пояснили в Роскосмосе, после полного выполнения задач посадки был подготовлен резервный коллектор, поэтому сведения о "нештатной ситуации" являются ложными.