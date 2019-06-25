Роскосмос опроверг информацию о внештатной ситуации на "Союзе МС-11". При проведении посадки корабля все бортовые системы и агрегаты отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета.
Ранее СМИ со ссылкой на данные NASA опубликовали информацию о том, что во время спуска "Союза" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация. В американском космическом агентстве заявили, что после выполнения маневра для схода корабля с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. Переход на резервный коллектор произошел автоматически.
Как пояснили в Роскосмосе, после полного выполнения задач посадки был подготовлен резервный коллектор, поэтому сведения о "нештатной ситуации" являются ложными.
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