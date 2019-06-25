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Маск назвал главными проблемами человечества старение и сокращение населения

Наука » Экология print

Американский бизнесмен и глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск назвал старение и сокращение населения - главными проблемами человечества через 30 лет. 


Илон Маск назвал себя «никем в Tesla» / Новости от 30.10.2018 16:55

По его мнению, в обозримом будущем демографическая ситуация будет походить на перевернутую пирамиду, где больше места будут занимать старики, а молодых останется мало. 

Проблема перенаселения планеты человечеству не угрожает, поскольку количество людей растет очень медленными темпами, передает слова бизнесмена портал Business Insider. 

Ранее британские эксперты определили четыре главные опасности для человеческой цивилизации: эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю. Свой доклад они опубликовали на портале How Will The World End.

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Темы проблемы старение илон маск демография человечество
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