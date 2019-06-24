Комары ищут своих "жертв" с помощью следа из углекислого газа.
Об этом заявил энтомолог Вагенинского университета в Нидерландах Йуп ван Лун.
Высказывание эксперта цитирует научное издание Live Science.
Кровопийцы, сообщает специалист, ориентируются по следам углекислого газа в воздухе. По словам Йупа ван Луна, москиты даже летают против ветра — чтобы лучше чувствовать, где его концентрация выше.
Энтомолог заявил, что комары могут почувствовать "цель" на расстоянии до 50 метров. Приблизившись к своему "ужину", указывал Йуп ван Лун, насекомые начинают анализировать температуру кожи, наличие испарений или же, например, количество микробов на теле человека либо животного.
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