Live Science: найти "жертв" комарам помогает след из углекислого газа

Комары ищут своих "жертв" с помощью следа из углекислого газа.



Небезобидные кровососущие: комары переносят опасные заболевания / Новости от 18.05.2019 15:00

Об этом заявил энтомолог Вагенинского университета в Нидерландах Йуп ван Лун.

Высказывание эксперта цитирует научное издание Live Science.

Кровопийцы, сообщает специалист, ориентируются по следам углекислого газа в воздухе. По словам Йупа ван Луна, москиты даже летают против ветра — чтобы лучше чувствовать, где его концентрация выше.

Энтомолог заявил, что комары могут почувствовать "цель" на расстоянии до 50 метров. Приблизившись к своему "ужину", указывал Йуп ван Лун, насекомые начинают анализировать температуру кожи, наличие испарений или же, например, количество микробов на теле человека либо животного.