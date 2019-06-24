Astronomical Journal: ученые впервые исследовали кольца Урана

У Урана — четвертой по массе планеты Солнечной Системы — как и у Сатурна, есть собственная система колец.



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Однако, они не так ярко выражены и без мощного телескопа вести наблюдения за ними практически невозможно.

Интернациональной команде ученых из США и Великобритании, пишет научное издание Astronomical Journal, все же удалось выяснить некоторые подробности о кольцах Урана.

Примечательно, что о наличии колец у Сатурна стало известно еще в 17 веке. Система же колец Урана — относительно недавнее открытие. Впервые об этом заговорили лишь в 70-ых годах прошлого века.

При помощи телескопов ALMA и VLT ученые выяснили, что температура тел в самом ярком кольце составляет -196 градусов по Цельсию. Также выяснилось, что кольца Урана состоят преимущественно из больших объектов — у того же Сатурна, например, кольца состоят в том числе и из микроскопических частиц пыли.

Кольца Урана, сообщает Astronomical Journal, гораздо тоньше и темнее колец Сатурна.

Команда ученых из США и Великобритании отмечает, что выяснить наиболее подробные детали о системе колец Урана поможет более мощные космические телескопы.