Колл-центр "Прямой линии" с Путиным подвергся хакерской атаке из Украины

Центр приема и обработки звонков "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным подвергся хакерской атаке.



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"Коллеги, наш call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, вот те сбои в видеозвонках, которые как раз были, с этим связаны. Но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки", - объяснила ведущая.

Как уточняют представители компании "Ростелеком", всего было совершено две атаки, однако их удалось отразить.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что атака была проведена с территории Украины.

Напомним, что 20 июня началась 17-я по счету прямая линия с президентом. Глава государства отвечает на вопросы граждан с 12:00. "Правда.Ру" ведет прямую текстовую трансляцию "Прямой линии" с президентом России.