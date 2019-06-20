Пользовательские данные смартфонов Nokia будут перенесены из Сингапура в Финляндию.
Об этом заявили в компании HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов этой марки.
Этот шаг, отметили специалисты, предоставит пользователям мобильных телефонов еще большей возможностей.
В HMD Global заявили, что перенос данных из Сингапура в Финляндию, например, повысит скорость и точность улучшений, предоставляемых телефонам Nokia.
Весь процесс переноса завершится к концу следующего года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Путин выходит на прямую линию с россиянами, которые хотят и готовы выслушать горькую правду и перестали быть покорными власти и терпеливыми...
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".