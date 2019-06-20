Пользовательские данные клиентов Nokia перенесут из Сингапура в Финляндию

Пользовательские данные смартфонов Nokia будут перенесены из Сингапура в Финляндию.



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Об этом заявили в компании HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов этой марки.

Этот шаг, отметили специалисты, предоставит пользователям мобильных телефонов еще большей возможностей.

В HMD Global заявили, что перенос данных из Сингапура в Финляндию, например, повысит скорость и точность улучшений, предоставляемых телефонам Nokia.

Весь процесс переноса завершится к концу следующего года.