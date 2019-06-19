Канадский журнал опубликовал результаты длительного исследования ученых, которые проверяли, как невнимательность в детстве влияет на будущее ребенка. Ученые увидели закономерность, по которой невнимательного ребенка в будущем ожидает низкий уровень заработной платы.
"Изначально мы хотели проанализировать разницу в оплате труда мальчиков и девочек. Мы предполагали, что на заработную плату может повлиять гиперактивность в детстве, но оказалось, что эти факторы не так важны, как самая обычная невнимательность", - утверждают ученые.
Исследователи считают, что уровень внимательности и концентрации падают из-за бурного развития технологий. Современные подростки могут быстро переключаться между темами, не вдаваясь в их глубину. Это приводит к тому, что дети не используют сложных мыслительных конструкций и страдают дефицитом внимания.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые признали работу официанта самой тяжелой и стрессовой в мире.
Читайте также:
Американские ученые создали алгоритм для выявления алкоголиков по фотографии
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".