Невнимательных детей ожидают низкие зарплаты в будущем - канадские ученые

Канадский журнал опубликовал результаты длительного исследования ученых, которые проверяли, как невнимательность в детстве влияет на будущее ребенка. Ученые увидели закономерность, по которой невнимательного ребенка в будущем ожидает низкий уровень заработной платы.



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"Изначально мы хотели проанализировать разницу в оплате труда мальчиков и девочек. Мы предполагали, что на заработную плату может повлиять гиперактивность в детстве, но оказалось, что эти факторы не так важны, как самая обычная невнимательность", - утверждают ученые.

Исследователи считают, что уровень внимательности и концентрации падают из-за бурного развития технологий. Современные подростки могут быстро переключаться между темами, не вдаваясь в их глубину. Это приводит к тому, что дети не используют сложных мыслительных конструкций и страдают дефицитом внимания.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученые признали работу официанта самой тяжелой и стрессовой в мире.

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