Исследователи медицинского университета в Гуанчжоу провели эксперимент с участием почти 140 тысяч человек, чтобы выяснить самую тяжелую работу. Ученые установили, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у официантов больше на 2%, чем у представителей других профессий.
Из-за особого эмоционального состояния у женщин может увеличиваться риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 33%. Кроме этого, официанты часто привязываются к алкоголю и спиртным, что также негативно отражается на их здоровье.
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