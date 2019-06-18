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С 2021 россияне смогут поступать в вузы онлайн

Наука » Технологии print

Заместитель гендиректора организации "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов рассказал о новой госуслуге, которая позволит россиянам поступать в вузы онлайн. По его словам, введение госуслуги планируется в 2021 году.


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Тер-Степанов сообщил, что россияне смогут выбирать и сравнивать различные образовательные программы,формировать пакеты документов онлайн и даже проходить вступительные экзамены. Примечательно, что в 2021 году будут работать лишь отдельные модули сервиса, полноценный запуск госуслуги намечен на 2022 год.

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Темы онлайн сервис госуслуги поступление образование
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