Заместитель гендиректора организации "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов рассказал о новой госуслуге, которая позволит россиянам поступать в вузы онлайн. По его словам, введение госуслуги планируется в 2021 году.
Тер-Степанов сообщил, что россияне смогут выбирать и сравнивать различные образовательные программы,формировать пакеты документов онлайн и даже проходить вступительные экзамены. Примечательно, что в 2021 году будут работать лишь отдельные модули сервиса, полноценный запуск госуслуги намечен на 2022 год.
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