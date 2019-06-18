Эксперты ВШЭ: Россию может постигнуть острая нехватка IT-специалистов

Высшая школа экономики опубликовала доклад на тему "Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерения". В документе утверждается, что в России уже в ближайшие годы может возникнуть острая нехватка IT-специалистов.



Названы самые востребованные профессии в России / Новости от 10.10.2018 09:52

По данным ВШЭ, ежегодно российские вузы выпускают около 25 тысяч специалистов в области информационных технологий. Однако только 15% из них готовы самостоятельно начать работу. По мнению экспертов ВШЭ, низкий уровень квалификации выпускников обусловлен нехваткой преподавателей, которые могли бы научить студентов важным практическим навыкам.