Высшая школа экономики опубликовала доклад на тему "Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерения". В документе утверждается, что в России уже в ближайшие годы может возникнуть острая нехватка IT-специалистов.
По данным ВШЭ, ежегодно российские вузы выпускают около 25 тысяч специалистов в области информационных технологий. Однако только 15% из них готовы самостоятельно начать работу. По мнению экспертов ВШЭ, низкий уровень квалификации выпускников обусловлен нехваткой преподавателей, которые могли бы научить студентов важным практическим навыкам.
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Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", поводом к которому послужило резонансное дело журналиста Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве.
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