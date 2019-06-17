Американские ученые создали алгоритм для выявления алкоголиков по фотографии

Американские ученые из Университета Мэриленда и Дартмутского колледжа работают над нейросетью, способной определять по фотографии, имеет ли человек алкогольную зависимость.



Продажа спиртного с 21 года снизит риск алкоголизма в России — эксперт / Новости от 01.10.2018 18:13

Специалисты проанализировали более 21 миллиона постов в Facebook, а полученные результаты сопоставили с опросом о зависимостях, участие в котором приняли около 13 тысяч пользователей. Алгоритм выявил множество корреляций от вполне ожидаемых до необычных. Любители выпивки чаще всего используют слова, описывающие ночную жизнь, им нравится фильм "Лабиринт Фавна", но они равнодушны к "Голодным играм".

Нейросеть также научилась искать комбинации черт, характерных для пользователей, часто употребляющих алкоголь, наркотики или табак. Для этого она анализирует как сами фотографии, так и подписи к ним.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения России разрабатывает обновленную методику подсчета потребления алкоголя. Она будет ориентироваться не на оценку продаж спиртного, а на "чистое" потребление.

Замминистра добавил, что сейчас в России не существует формализованной методики оценки потребления алкоголя, поэтому часто оценки носят необоснованный характер. Новая методика учитывает множество показателей, например, разницу продолжительности жизни мужчин и женщин.

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