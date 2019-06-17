Маск написал в Twitter о том, что удалил свой аккаунт

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в социальной сети Twitter о том, что удалил свой аккаунт.



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"Just deleted my Twitter account", — написал Маск.

Вскоре после опубликованной записи имя его аккаунта сменилось с Elon Musk на Daddy DotCom.

Напомним, что у пользователей Twitter нет возможности "удалить аккаунт". Клиенты микроблога могут лишь "отключить учетную запись". После этого страницу пользователя нельзя будет просматривать, а "твиты" — его записи — не будут отображаться.

Восстановить учетную запись можно будет лишь в течение 30 дней.

Страница Илона Маска же, отметим, на данный момент остается доступной.