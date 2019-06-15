Ученые научили нейросеть определять отредактированные фото и показывать оригинал

Исследователи из Университета Беркли в США и сотрудники компании Adobe создали нейронную сеть, которая способна определять отредактирована фотография или нет. Более того, алгоритм способен "отменить" все изменения на фотографии показать оригинальное фото до вмешательства фоторедактора.



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Авторы алгоритма утверждают, что это первая программа, которая способна выявить "отфотошопленные" снимки почти со 100-процентной вероятностью. На данный момент алгоритм не планируют использовать в коммерческих целях, поскольку проект разрабатывался как научная разработка.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое искусственный интеллект и как он может превзойти человека.

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