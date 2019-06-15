Исследователи из Университета Беркли в США и сотрудники компании Adobe создали нейронную сеть, которая способна определять отредактирована фотография или нет. Более того, алгоритм способен "отменить" все изменения на фотографии показать оригинальное фото до вмешательства фоторедактора.
Авторы алгоритма утверждают, что это первая программа, которая способна выявить "отфотошопленные" снимки почти со 100-процентной вероятностью. На данный момент алгоритм не планируют использовать в коммерческих целях, поскольку проект разрабатывался как научная разработка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое искусственный интеллект и как он может превзойти человека.
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