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Источник Правда.Ру

В Москве, Петербурге и Казани запустят тестирование коммерческих сетей 5G

Наука » Технологии » Связь print

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал журналистам о планах создать первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G в России. По его словам, первыми опробовать сеть нового поколения смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом Акимов рассказал в рамках шестого Российско-китайского ЭКСПО, который прошел в Харбине.


В России может появиться единый оператор 5G-сетей...

"Сейчас мы решаем один из главных вопросов по эксплуатации сетей 5G в России. Это вопрос связанный с частотами, частотными диапазонами и конверсией частотного спектра. От этот будет зависеть конечная стоимость эксплуатации 5G для потребителя", - пояснил Акимов.

Ранее Минкомсвязь уже предлагала возобновить тестирование сетей 5G в 2019 году на частотах 3,4-3,8 ГГц. Большинство крупных операторов сразу же подали заявки на участие в тестировании. Однако против этого предложения выступили силовые структуры.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что к 2024 году 45% населения планеты будут жить в зоне покрытия сетей 5G. Сети 5G представляют собой пятое поколение мобильной связи, обеспечивающее более высокую пропускную способность по сравнению даже с технологиями 4G.

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