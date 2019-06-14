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Источник Правда.Ру

Китайский программист создал бота для общения с девушкой

Наука » Технологии print

Ли Кайсян был очень занят работой, поэтому решил создать чат-бота, который бы общался с его девушкой вместо него. Для него это не было слишком сложно, поскольку Ли Кайсян программист.


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В первый же день бот обменялся с его девушкой более трехстами сообщений. Девушка заподозрила неладное из-за того, что бот моментально отвечал на сообщения, а также вел беседу на тему погоды или важных социальных событий. Более того, девушку очень удивил интеллект бота. Когда она прислала ему два смайлика, он ответил, что таким образом она пытается скрыть чувство смущения.

Пользователи неоднозначно отреагировали на изобретение. Некоторые посчитали, что программист создал чудо-программу и попросили его поделиться изобретением. Другие - обвинили в том, что он недостаточно внимателен к своей девушке. Нашлись и такие, кто уличил Ли Кайсяна во лжи, поскольку у него было время на написание бота, а на общение с девушкой - нет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ESET нашел вирус в популярном мессенджере Telegram.

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Темы бот китай девушка общение программист
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