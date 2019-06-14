Американские ученые нашли эмблему "Звездного флота" из Star Trek на поверхности Марса

Американские ученые рассмотрели на снимке поверхности Марса эмблему "Звездного флота" из популярного сериала Star Trek. Особую форму рельефа заметили исследователи Аризонского университета в Тусоне на снимке Марса от 22 апреля 2019 года.



Космический аппарат Mars InSight совершил посадку на Марсе / Новости от 27.11.2018 06:22

Ученые говорят, что рисунок на поверхности планеты мог возникнуть из-за взаимодействия ветров, дюн и лавы.

"Звездный флот" - вымышленная организация из сериала Star Trek, которая действует в рамках "Объединенной федерации планет".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как человечество сможет в будущем колонизировать Марс.

Читайте также:

Самые смелые проекты по колонизации Марса