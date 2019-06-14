Американские ученые рассмотрели на снимке поверхности Марса эмблему "Звездного флота" из популярного сериала Star Trek. Особую форму рельефа заметили исследователи Аризонского университета в Тусоне на снимке Марса от 22 апреля 2019 года.
Ученые говорят, что рисунок на поверхности планеты мог возникнуть из-за взаимодействия ветров, дюн и лавы.
"Звездный флот" - вымышленная организация из сериала Star Trek, которая действует в рамках "Объединенной федерации планет".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как человечество сможет в будущем колонизировать Марс.
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