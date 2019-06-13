Россия рассматривает возможность размещения наземных станций ГЛОНАСС на территории Аргентины. Это станет возможно в рамках расширения сотрудничества "Роскосмоса" и Комиссии по аэрокосмическим исследованиям Аргентины, которые планируют развивать новые проекты в области спутниковой навигации.
В "Роскосмосе" уточнили, что решение о сотрудничестве было принято на 14-м заседании межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое проходило в аргентинской столице.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, какие преимущества имеет ГЛОНАСС перед GPS.
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