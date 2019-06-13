Эксперты: в 2024 году 45% населения Земли будет жить в зоне действия 5G

Почти половина населения планеты Земля к 2024 году будет жить в зоне действия 5G — сетей связи пятого поколения.



Эра 5g: МТС вложит 20 миллиардов рублей в развитие сети последнего поколения.

Об этом сообщают эксперты из Ericsson Mobility Report.

45% людей, уверены специалисты, через четыре года будут жить в зоне действия сетей 5G.

Примечательно, что в ноябре минувшего года в Ericsson Mobility Report давали другие прогнозы. Так, эксперты говорили, что к 2024 году в зоне действия сетей 5G будут жить лишь 18% населения планеты Земля.

Напомним, что сети 5G представляют собой пятое поколение мобильной связи, обеспечивающее более высокую пропускную способность по сравнению даже с технологиями 4G.