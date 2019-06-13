Почти половина населения планеты Земля к 2024 году будет жить в зоне действия 5G — сетей связи пятого поколения.
Об этом сообщают эксперты из Ericsson Mobility Report.
45% людей, уверены специалисты, через четыре года будут жить в зоне действия сетей 5G.
Примечательно, что в ноябре минувшего года в Ericsson Mobility Report давали другие прогнозы. Так, эксперты говорили, что к 2024 году в зоне действия сетей 5G будут жить лишь 18% населения планеты Земля.
Напомним, что сети 5G представляют собой пятое поколение мобильной связи, обеспечивающее более высокую пропускную способность по сравнению даже с технологиями 4G.
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