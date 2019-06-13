Классической считается окрошка на квасе, а не на кефире.
Об этом новостному агентству "Москва" заявили в пресс-службе Роскачества.
Специалисты напомнили, что помимо кваса в стандартный рецепт окрошки входят картофель, огурцы, яйца, укроп, редис и зеленый лук.
Окрошку сметаной не испортить, добавили в российском ведомстве.
По словам специалистов, квас для окрошки необходимо использовать кисловатый, а не сладкий.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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