На Аляске у берегов Чукотского и Берингова морей обнаружили 60 мертвых тюленей. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США инициировало расследование, чтобы установить причину гибели животных. Примечательно то, что у умерших тюленей нет волосяного покрова и они выглядят худыми.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о массовой гибели тюленей в России.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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