На Аляске расследуют гибель тюленей

На Аляске у берегов Чукотского и Берингова морей обнаружили 60 мертвых тюленей. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США инициировало расследование, чтобы установить причину гибели животных. Примечательно то, что у умерших тюленей нет волосяного покрова и они выглядят худыми.



Тюлени оккупировали канадский город / Новости от 11.01.2019 12:12

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о массовой гибели тюленей в России.

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