Роспотребнадзор перечислил признаки мошеннических интернет-магазинов

На сайте Роспотребнадзора были опубликованы признаки интернет-магазинов, за которыми могут скрываться мошенники. Первая и самая главная отличительная черта таких магазинов - существенно низкие цены. Специалисты ведомства отмечают, что именно ценами ниже рыночных мошенники и привлекают жертв.



Московские мошенники освоили новый вид обмана с помощью монет / Новости от 22.10.2018 17:42

Второй признак мошенничества - это требование внести предоплату за товар на банковскую карту, выданную частному лицу, либо с использованием анонимных платежных систем. В таком случае, доказать факт перечисления средств будет почти невозможно.

Роспотребнадзор рекомендует особо присмотреться к интернет-магазинам, у которых нет услуги самовывоза заказа. Это может говорить о подделывании владельцами магазина чеков транспортной компании.

Также необходимо учитывать все несоответствия в описании товаров или услуг. Регулятор рекомендует не торопиться с осуществлением покупки, особенно, если менеджер или продавец интернет-магазина настаивает на временном факторе.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют отказаться от покупок в интернет-магазине, если были обнаружены хотя бы два признака из вышеперечисленных.

Напомним, "Правда.Ру" недавно рассказывала о совместном исследовании правительства Москвы и AliExpress. Опрос жителей столицы показал, что около 70% москвичей покупают товары в интернет-магазинах.

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