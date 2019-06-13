Десять лет назад ученые предположили, что неравномерные "волны" плотности темной материи, которые можно наблюдать на периферии Млечного Пути, породила космическая катастрофа.
Согласно существовавшей гипотезе, катастрофу эту создала карликовая галактика, прошедшая неподалеку от Млечного Пути. Ученые даже попытались предсказать ее текущее местоположение и примерную массу, но ни одна из известных научному миру карликовых галактик выведенным параметрам не соответствовала.
Лишь недавно Лео Блицу и Суканья Чакрабати удалось найти подходящего кандидата на роль "виновника" космической катастрофы на краю Млечного Пути.
Статья ученых опубликована в онлайн-библиотеке arXiv. org.
Используя данные, собранные космическим телескопом Gaia, ученые обнаружили карликовую галактику Antlia 2. Размеры, скорость и даже расположение этой галактики, указывают ученые, близки к предсказанным ранее параметрам галактики, прошедшей по краю Млечного Пути.
Примечательно, что "столкновение" Млечного Пути с Antlia 2 повлияло на обе галактики. Так, если теперь темная материя Млечного Путин претерпевает метаморфозы, то Antlia 2 лишилась большей части своих звезд, став одной из самых тусклых галактик, известных ученым.
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