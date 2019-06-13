Млечный Путь видоизменился после столкновения с карликовой галактикой Antlia 2

Десять лет назад ученые предположили, что неравномерные "волны" плотности темной материи, которые можно наблюдать на периферии Млечного Пути, породила космическая катастрофа.



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Согласно существовавшей гипотезе, катастрофу эту создала карликовая галактика, прошедшая неподалеку от Млечного Пути. Ученые даже попытались предсказать ее текущее местоположение и примерную массу, но ни одна из известных научному миру карликовых галактик выведенным параметрам не соответствовала.

Лишь недавно Лео Блицу и Суканья Чакрабати удалось найти подходящего кандидата на роль "виновника" космической катастрофы на краю Млечного Пути.

Статья ученых опубликована в онлайн-библиотеке arXiv. org.

Используя данные, собранные космическим телескопом Gaia, ученые обнаружили карликовую галактику Antlia 2. Размеры, скорость и даже расположение этой галактики, указывают ученые, близки к предсказанным ранее параметрам галактики, прошедшей по краю Млечного Пути.

Примечательно, что "столкновение" Млечного Пути с Antlia 2 повлияло на обе галактики. Так, если теперь темная материя Млечного Путин претерпевает метаморфозы, то Antlia 2 лишилась большей части своих звезд, став одной из самых тусклых галактик, известных ученым.