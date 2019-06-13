Горячо любимое россиянами лето омрачают комары и прочие кровососущие.
Однако, сообщает издание "Новости Зеленодольска", есть действенный способ отогнать мелких насекомых.
Комары, пишут авторы материала, боятся желтого цвета.
На все прочие же цвета, отмечает средство массовой информации, кровососущие реагируют спокойно.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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