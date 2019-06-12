Неврологи заявили о негативном влиянии интернета на концентрацию внимания

Интернет приводит к негативным изменениям в отдельных когнитивных сферах мозга человека. К такому выводу пришли неврологи, сообщает телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на медицинский портал "Медпульс".



В России сотни людей стали жертвами мошенников, продававших роутер с «бесплатным интернетом» / Новости от 11.06.2019 13:25

Специалисты выяснили, что чрезмерное увлечение жизнью в Сети снижает способность к концентрации, ухудшает память и социальную жизнь человека.

Перманентный поток интернет-запросов рассеивает внимание и ведет к потере способность концентрировать внимание на конкретных задачах. У человека снижается способность оценки полученной информации, теряется ощущение времени и притупляется интернет-гигиена - пользователь не фильтрует просмотренный им контент.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает проводить меньше времени социальным сетям и общаться в реальном мире.