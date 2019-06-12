Интернет приводит к негативным изменениям в отдельных когнитивных сферах мозга человека. К такому выводу пришли неврологи, сообщает телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на медицинский портал "Медпульс".
Специалисты выяснили, что чрезмерное увлечение жизнью в Сети снижает способность к концентрации, ухудшает память и социальную жизнь человека.
Перманентный поток интернет-запросов рассеивает внимание и ведет к потере способность концентрировать внимание на конкретных задачах. У человека снижается способность оценки полученной информации, теряется ощущение времени и притупляется интернет-гигиена - пользователь не фильтрует просмотренный им контент.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает проводить меньше времени социальным сетям и общаться в реальном мире.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.