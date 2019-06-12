WhatsApp намерен судиться c пользователями, нарушающими правила мессенджера

Администрация принадлежащего компании Facebook мессенджера WhatsApp пригрозила судебными исками пользователям, нарушающим внутренние правила приложения.



Звонки WhatsApp использовали для установки программ-шпионов / Новости от 14.05.2019 14:33

"С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих наши условия предоставления услуг", - говорится на официальной сайте мессенджера.

В число злоупотреблений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование приложения не в личных целях. WhatsApp планирует собирать доказательства нарушений не только на собственной платформе.

Против нарушителей будут использоваться и технические средства - блокировка и удаление учетных записей пользователей. Подобные меры связаны с тем, что некоторые компании ранее публично заявляли о возможность использовать месенджер, нарушая его правила.