Администрация принадлежащего компании Facebook мессенджера WhatsApp пригрозила судебными исками пользователям, нарушающим внутренние правила приложения.
"С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих наши условия предоставления услуг", - говорится на официальной сайте мессенджера.
В число злоупотреблений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование приложения не в личных целях. WhatsApp планирует собирать доказательства нарушений не только на собственной платформе.
Против нарушителей будут использоваться и технические средства - блокировка и удаление учетных записей пользователей. Подобные меры связаны с тем, что некоторые компании ранее публично заявляли о возможность использовать месенджер, нарушая его правила.
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