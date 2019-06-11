Цивилизация майя могла исчезнуть из-за многочисленных междоусобных военные конфликтов.
Об этом заявили антропологи из Университета штата Мичиган в Соединенных Штатах Америки.
О научных изысканиях американских ученых сообщает сайт научно-технических новостей Phys. org.
К столь любопытному выводу антропологи из США пришли после изучения трофейных черепов, найденных ими в могиле воина в ходе раскопок древнего города Пакбитун.
Представители цивилизации майя, сообщает Phys. org, носили черепа на шее в качестве подвесок. Таким образом они демонстрировали свои заслуги, поясняют ученые. Неоднократно, отмечают антропологи, в различных поселениях цивилизации майя они находили рельефы и рисунки, изображающие правителей с трофейными черепами на шее или поясе.
По мнению антропологов из Соединенных Штатов Америки, столь варварская традиция свидетельствует о военных столкновениях и насилии, принятых у цивилизации майя.
Напомним, что причины исчезновения майя — цивилизации, простиравшейся когда-то от центра современной Мексики до нынешних Гондураса и Никарагуа и существовавшей порядка двух тысяч лет — до сих пор не выяснены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Якутии нашел голову волка возрастом в 40 тысяч лет.
Читайте также:
Археологи нашли ключ к разгадке падения империи майя.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.