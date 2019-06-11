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Антропологи из США: причиной исчезновения майя могли стать междоусобицы

Наука print

Цивилизация майя могла исчезнуть из-за многочисленных междоусобных военные конфликтов.


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Об этом заявили антропологи из Университета штата Мичиган в Соединенных Штатах Америки.

О научных изысканиях американских ученых сообщает сайт научно-технических новостей Phys. org.

К столь любопытному выводу антропологи из США пришли после изучения трофейных черепов, найденных ими в могиле воина в ходе раскопок древнего города Пакбитун.

Представители цивилизации майя, сообщает Phys. org, носили черепа на шее в качестве подвесок. Таким образом они демонстрировали свои заслуги, поясняют ученые. Неоднократно, отмечают антропологи, в различных поселениях цивилизации майя они находили рельефы и рисунки, изображающие правителей с трофейными черепами на шее или поясе.

По мнению антропологов из Соединенных Штатов Америки, столь варварская традиция свидетельствует о военных столкновениях и насилии, принятых у цивилизации майя.

Напомним, что причины исчезновения майя — цивилизации, простиравшейся когда-то от центра современной Мексики до нынешних Гондураса и Никарагуа и существовавшей порядка двух тысяч лет — до сих пор не выяснены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что житель Якутии нашел голову волка возрастом в 40 тысяч лет.

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Антропологи из США: причиной исчезновения майя могли стать междоусобицы
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