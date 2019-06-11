Исследователи зарегистрировали в Twitter белую акулу

Исследовательская группа OCEARCH недавно обнаружила 2,7-метровую акулу у побережья Делмарвы в США. Исследователи установили на хищника специальную метку, чтобы отслеживать его передвижение, а также дали ему имя - Брансуик.



Самая Опасная Акула в Мире

Чтобы оповещать людей о передвижениях Брансуика исследователи зарегистрировали блог в Twitter и регулярно делают в нем публикации. На данный момент количество публикаций перевалило за 300.