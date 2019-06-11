Исследовательская группа OCEARCH недавно обнаружила 2,7-метровую акулу у побережья Делмарвы в США. Исследователи установили на хищника специальную метку, чтобы отслеживать его передвижение, а также дали ему имя - Брансуик.
Чтобы оповещать людей о передвижениях Брансуика исследователи зарегистрировали блог в Twitter и регулярно делают в нем публикации. На данный момент количество публикаций перевалило за 300.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.