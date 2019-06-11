В Совфеде хотят запретить "псевдоэкологам" вмешиваться во внутренние дела России

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета планирует разработать меры противодействия вмешательству во внутренние дела России через экологическую тему.



Российские экологи поддержали идею о запрете использования пластиковой посуды / Новости от 07.05.2019 13:17

Как пояснил глава комиссии Андрей Климов, под видом заботы об окружающей среде "псевдоэкологи пытаются ставить палки в колеса" технологическому развитию России. По его мнению, экологическая проблематика зачастую оказывается обычной демагогией.

"Эксперты комиссии свидетельствуют, что "зеленые" протесты в России направлены обычно против создания новых производственных мощностей, а вот старые, экологически более опасные, их активистов интересуют в меньшей степени", - сказал Климов в беседе с "Российской газетой".

Сенатор добавил, что протесты экологов затормозили реализацию проектов на сумму около одного триллиона рублей. Вполне разумные протесты местного населения оборачиваются "внешними силами" в "деструктивную политическую плоскость", подчеркнул он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что чуть меньше половины граждан России (48%) недовольны экологической обстановкой в своем городе или регионе. Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ.

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