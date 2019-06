Пилот ВМС США рассказал, что видел НЛО в разных уголках планеты

Пилот Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки заявил, что видел НЛО в самых разных уголках планеты Земля.



Об этом Райан Грэйвз рассказал в интервью изданию The Drive.

В мае текущего года, напоминает The Drive, газета The New York Times писала о том, что многие летчики ВМС США видели у побережья США неопознанные летающие объекты.

В The Drive решили выяснить, правда ли это и встречали ли когда-нибудь американские военные летчики НЛО в других уголках планеты Земля.

Райан Грэйвз сообщил авторам материала, что лично встречался с НЛО не только у побережья Соединенных Штатов Америки, но и в других местах — например, над акваторией Средиземного моря или же в Персидском заливе.

По словам летчика ВМС США, наблюдаемые им объекты были как две капли воды похожи на те, о которых The New York Times рассказывали его коллеги.

