Пилот Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки заявил, что видел НЛО в самых разных уголках планеты Земля.
Об этом Райан Грэйвз рассказал в интервью изданию The Drive.
В мае текущего года, напоминает The Drive, газета The New York Times писала о том, что многие летчики ВМС США видели у побережья США неопознанные летающие объекты.
В The Drive решили выяснить, правда ли это и встречали ли когда-нибудь американские военные летчики НЛО в других уголках планеты Земля.
Райан Грэйвз сообщил авторам материала, что лично встречался с НЛО не только у побережья Соединенных Штатов Америки, но и в других местах — например, над акваторией Средиземного моря или же в Персидском заливе.
По словам летчика ВМС США, наблюдаемые им объекты были как две капли воды похожи на те, о которых The New York Times рассказывали его коллеги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сегодняшний день планете Земля грозит столкновение сразу с двумя астероидами.
Читайте также:
СМИ показали видео пролета НЛО у МКС.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.