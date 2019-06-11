Биолог из России Денис Ребриков хочет изменить ген, который отвечает за передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Ученый планирует завершить испытания модификации гена CCR5, который отвечает за переработку белка, до конца текущего года.
Ребриков считает, что можно существенно снизить риск рождения ВИЧ-положительный детей от ВИЧ-положительной матери. Для этого он планирует отключать ген CCR5 в эмбрионах, а затем имплантировать их женщинам, зараженным ВИЧ.
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