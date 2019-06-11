Житель Якутии нашел голову волка возрастом в 40 тысяч лет

Летом прошлого года житель Якутии Павел Ефимов нашел на берегу речки Тирехтях голову волка.



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Интернациональная команда ученых из Академии наук Республики Саха и их коллег из Швеции и Японии пришли к выводу, что находке 40 тысяч лет.

Об этом сообщает издание The Siberian Times.

Примечательно, что длина головы, найденной уроженцем Якутии, целых 40 сантиметров. Ученые отмечают, что это составляет почти половину средней длины тела современных волков.

По словам исследователей, останки взрослого плейстоценового волка с сохранившейся тканью — потрясающая находка. С помощью найденной головы можно будет не только выяснить, как эволюционировал вид, но и даже восстановить его внешний вид.

Череп древнего волка, сообщает The Siberian Times со ссылкой на ученых, не редкость — находят их часто. Но, поясняют исследователи ценность находки, обычно находят останки щенков без хорошо сохранившейся ткани. Найденная же в Якутии голова принадлежала взрослой особи, а мышцы, органы и мозг зверя сохранились в хорошем состоянии.

По словам ученых, волк, скорее всего, угодил в грязь, не смог из нее выбраться и умер. Затем почва в этом месте превратилась в вечную мерзлоту.

Примечательно, что в Якутии относительно часто находят хорошо сохранившиеся останки древних животных. Буквально за последние несколько лет в регионе два раза находили, например, тела детенышей пещерного льва.

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