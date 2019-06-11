Китайский производитель Huawei может начать использовать российскую операционную систему "Аврора" из-за санкций. Об этом сообщило издание The Bell. По неподтвержденной информации, компания планирует организовать на территории России производство чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.
Источник рассказал изданию, что компания уже тестирует новые устройства с предустановленной "Авророй", которая должна полностью заменить Android. Причиной этому стало недавнее введение санкций против Huawei. Из-за ограничительных мер США компания больше не может сотрудничать с американской корпорацией Google, которая является главным разработчиком мобильной операционной системы Android.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.