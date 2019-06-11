The Bell: Huawei будет использовать ОС "Аврора" вместо Android

Китайский производитель Huawei может начать использовать российскую операционную систему "Аврора" из-за санкций. Об этом сообщило издание The Bell. По неподтвержденной информации, компания планирует организовать на территории России производство чипов и программного обеспечения для устройств Huawei.



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Источник рассказал изданию, что компания уже тестирует новые устройства с предустановленной "Авророй", которая должна полностью заменить Android. Причиной этому стало недавнее введение санкций против Huawei. Из-за ограничительных мер США компания больше не может сотрудничать с американской корпорацией Google, которая является главным разработчиком мобильной операционной системы Android.