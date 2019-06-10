Главными угрозами населению планеты Земля являются эпидемия, ядерная война, природные катаклизмы и падения астероида.
Об этом сообщает сайт How Will the World End.
Доклад, опубликованный на сайте, подготовлен британским маркетинговым агентством на основе данных из 50 различных источников — от статистики ООН до прогнозов NASA.
Самым опасным заболеванием для человечества является туберкулез, считают специалисты. В 2017-м году, например, от него погибли порядка 2 миллионов человек при 10 миллионах заболевших.
Вероятность ядерной войны, гласит доклад на сайте How Will The World End, на сегодняшний день одна из самых высоких за последние годы.
Основной климатической угрозой для жителей планеты Земля является глобальное потепление. К 2025 году, указывают эксперты, воздух может нагреться еще на два градуса по Цельсию относительно температуры 1850-1900 годов.
Наименее вероятной же угрозой на сегодняшний день является столкновения Земли с астероидом, сообщает How Will The World End.
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