В смартфоны с операционной системой Android устанавливали вирусы еще до их активации, во время сборки на заводе . Об этом заявили специалисты компании Google.
По их словам, речь идет о вирусах, предназначенных для размещения рекламы и рассылки спама. Установка вируса происходила, когда предприятие устанавливало на смартфоны программное обеспечение сторонних поставщиков, не связанное с Android Open Source Project, пояснили в компании.
В Google допустили, что злоумышленники устанавливали вирусы не только при производстве смартфонов, но и при загрузке обновлений. Специалисты предупредили о проблеме пострадавшие предприятия.
Напомним, в декабря минувшего года специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вирус, поражающий устройства с Android. Вредоносный код получил название Andr/Clickr-AD. Он генерирует постоянный переход по рекламным ссылкам и провоцирует быструю разрядку смартфонов и планшетов. Зараженные приложения многие пользователи скачали из магазина Google Play.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из компании Lookout, занимающейся вопросами цифровой безопасности, обнаружили приложения, которые устанавливают на Android-смартфоны трояны.
Читайте также: Обнародован список смартфонов со встроенными вирусами
Обнаружен троян, поразивший миллионы смартфонов на Android
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.