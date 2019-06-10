В Google заявили о предустановленных вирусах в смартфонах с Android

В смартфоны с операционной системой Android устанавливали вирусы еще до их активации, во время сборки на заводе . Об этом заявили специалисты компании Google.



Обнаружено еще одно ворующее деньги Android-приложение / Новости от 28.09.2018 17:47

По их словам, речь идет о вирусах, предназначенных для размещения рекламы и рассылки спама. Установка вируса происходила, когда предприятие устанавливало на смартфоны программное обеспечение сторонних поставщиков, не связанное с Android Open Source Project, пояснили в компании.

В Google допустили, что злоумышленники устанавливали вирусы не только при производстве смартфонов, но и при загрузке обновлений. Специалисты предупредили о проблеме пострадавшие предприятия.

Напомним, в декабря минувшего года специалисты по кибербезопасности обнаружили новый вирус, поражающий устройства с Android. Вредоносный код получил название Andr/Clickr-AD. Он генерирует постоянный переход по рекламным ссылкам и провоцирует быструю разрядку смартфонов и планшетов. Зараженные приложения многие пользователи скачали из магазина Google Play.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из компании Lookout, занимающейся вопросами цифровой безопасности, обнаружили приложения, которые устанавливают на Android-смартфоны трояны.

Читайте также: Обнародован список смартфонов со встроенными вирусами

Обнаружен троян, поразивший миллионы смартфонов на Android