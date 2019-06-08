Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создали беспилотный вертолет, способный летать в атмосфере Марса.
"Пока никто еще не создавал вертолеты для полета в марсианской атмосфере. Мы ожидаем, что испытания будут завершены и мы сможем передать его в монтажный корпус уже летом нынешнего года", - заявил руководитель проекта Mars Helicopter Мими Аун.
В феврале вертолет совершил своей пробный полет в "космическом имитаторе" - испытательной камере, где были воссозданы условия, существующие на поверхности Марса.
По словам ученых, вертолет будет применяться для обследования самых труднодоступных районов на поверхности Марса, а также для доставки небольших грузов.
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