Франция сбрасывает в Средиземное море наибольшее количество пластиковых отходов среди государств региона.
Об этом заявил Всемирный фонд дикой природы.
Напомним, что помимо Франции государствами Средиземноморья также принято считать Испанию, Италию, Словению, Хорватию, Албанию, Грецию, Турцию, Сирию, Ливан, Израиль, Египет, Ливию, Тунис, Алжир и Марокко.
Согласно данным WWF, в 2016-м году, например, Франция выбросила порядка 4,5 миллионов тонн пластиковых отходов. 80 же тысяч тонн, указывают специалисты, до сих пор не собраны и загрязняют окружающую среду.
Около 12 тысячи тонн попали в Средиземное море.
Всемирный фонд дикой природы сообщает, что подавляющее большинство — 79% — всех пластиковых отходов Франции попадает в море из-за недостаточного контроля местных властей за мусором.
12% же пластиковых отходов попадают в Средиземное море через реки, а оставшиеся 9% — результат деятельности рыбопромысловых компаний.
Специалисты Всемирного фонда дикой природы указали, что экономические потери Франции от сильной загрязненности Средиземного моря составляют 73 миллиона евро в год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Канада вывезет из Филиппин мусор, который пять лет назад сама же там и оставила.
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