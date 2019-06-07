WWF: Франция – лидер региона по загрязнению Средиземного моря пластиком

Франция сбрасывает в Средиземное море наибольшее количество пластиковых отходов среди государств региона.



Испанские курорты смывает в Средиземное море / Новости от 10.10.2018 14:36

Об этом заявил Всемирный фонд дикой природы.

Напомним, что помимо Франции государствами Средиземноморья также принято считать Испанию, Италию, Словению, Хорватию, Албанию, Грецию, Турцию, Сирию, Ливан, Израиль, Египет, Ливию, Тунис, Алжир и Марокко.

Согласно данным WWF, в 2016-м году, например, Франция выбросила порядка 4,5 миллионов тонн пластиковых отходов. 80 же тысяч тонн, указывают специалисты, до сих пор не собраны и загрязняют окружающую среду.

Около 12 тысячи тонн попали в Средиземное море.

Всемирный фонд дикой природы сообщает, что подавляющее большинство — 79% — всех пластиковых отходов Франции попадает в море из-за недостаточного контроля местных властей за мусором.

12% же пластиковых отходов попадают в Средиземное море через реки, а оставшиеся 9% — результат деятельности рыбопромысловых компаний.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы указали, что экономические потери Франции от сильной загрязненности Средиземного моря составляют 73 миллиона евро в год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Канада вывезет из Филиппин мусор, который пять лет назад сама же там и оставила.

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